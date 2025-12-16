Annullo filatetico per gli 80 anni della ricostruzione della Provincia

La provincia di Caserta si appresta a celebrare un anniversario importante: gli 80 anni dalla ricostituzione dell'ente nel 1945. Un percorso di ricostruzione e crescita che ha segnato profondamente la storia locale, culminando in un anno di eventi e iniziative dedicati a questa significativa ricorrenza.

La Provincia di Caserta si prepara a concludere un anno che ha rappresentato una tappa fondamentale della propria storia: gli 80 anni dalla Ricostituzione dell'Ente (1945–2025). L'evento finale si terrà giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso l'Auditorium della Provincia di Caserta in.

Provincia di Caserta, 80 anni fa la ricostituzione: il 18 dicembre evento e annullo filatelico - A suggellare simbolicamente la ricorrenza, la presenza di una postazione di Poste Italiane per l’apposizione di uno speciale annullo filatelico, realizzato ... pupia.tv

