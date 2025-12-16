© Ilnapolista.it - Anna Tarrés, la Maccarani spagnola: «Non educhiamo i giovani al sacrificio, stiamo creando una società più debole»

Anna Tarrés, volendo semplificare molto, è stata la Maccarani spagnola. Dopo aver guidato l’epoca d’oro del nuoto sincronizzato spagnolo nel 2012, è stata diffamata e licenziata in seguito alle lamentele di alcune ex allieve sui suoi metodi e sulle sue parole. La accusavano di chiamarle “cicciottelle”. In tribunale ha dimostrato che la Federazione Spagnola aveva orchestrato una campagna per sbarazzarsi di lei e ha incassato più di 400.000 euro di risarcimento. Ha dovuto ricominciare daccapo, e dopo una parentesi in politica come parlamentare per Junts per Catalunya (il partito per l’indipendenza catalana), ha allenato Messico, Francia, Ucraina e Israele, finché non è arrivata la Cina e le ha affidato il suo programma di nuoto sincronizzato. Ilnapolista.it

