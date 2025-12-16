Anguissa con Conte è diventato un centrocampista totale il Guardian lo inserisce nei migliori 100 del 2025 De Bruyne mai così in basso

Il Guardian ha pubblicato la prima parte della classifica dei migliori 100 calciatori del 2025, evidenziando le performance di alcuni protagonisti del calcio mondiale. Tra le sorprese, Anguissa, sotto la guida di Conte, si distingue come un centrocampista completo, mentre De Bruyne fatica a mantenere le sue posizioni di rilievo.

Il Guardian ha stilato la classifica dei top 100 calciatori del 2025, svelando per il momento solo quelli presenti dalla posizione 100 alla posizione 71. Sono stati inseriti in lista Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne del Napoli. La top 100 del Guardian: presenti Anguissa e De Bruyne. Il centrocampista camerunense è stato messo dal quotidiano all’83esimo posto: Tra lo scudetto 2023 e quello del 2025, il Napoli ha cambiato allenatore e rivisto il suo undici iniziale. Tuttavia, Anguissa è stato una delle poche costanti, un dettaglio che forse non ha ricevuto così tanta attenzione come dovrebbe. Ilnapolista.it

