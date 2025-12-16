© Movieplayer.it - Angelina Jolie, il suo thriller cyberpunk disponibile su Netflix scala le classifiche con 30 anni di ritardo

Trent'anni dopo la sua uscita, Hackers con Angelina Jolie e Jonny Lee Miller emerge come cult cyberpunk amato dal pubblico. Originariamente un flop al botteghino, il film ora scala le classifiche di streaming, confermando il suo fascino generazionale e visivo. Quando nel 1995 uscì Hackers, pochi avrebbero scommesso sul suo futuro: diretto da Iain Softley, il film non riscosse successo al botteghino né tra la critica. Oggi, grazie allo streaming su piattaforme come Tubi, il thriller cyberpunk con Angelina Jolie è riscoperto, entrando di diritto tra i cult più amati della sua epoca. Dalla sala cinematografica allo streaming: il ritorno di Hackers All'epoca della sua uscita americana il 15 settembre 1995, Hackers non ebbe la fortuna sperata: incassò solo 7,5 milioni di dollari contro un budget di 20 milioni, e il punteggio critico su Rotten Tomatoes si fermò a un . Movieplayer.it

