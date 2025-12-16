Andrea Giambruno è tornato in tv nel silenzio generale | ecco cosa fa

Andrea Giambruno è tornato in televisione inaspettatamente, suscitando sorpresa. L’ex compagno di Giorgia Meloni si è presentato a sorpresa ad Atreju, l’evento di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, accompagnato dalla figlia Ginevra. La sua presenza ha attirato l’attenzione, segnando un ritorno discreto ma significativo nel panorama pubblico.

Andrea Giambruno è tornato in tv nel silenzio generale. L’ex compagno di Giorgia Meloni si è presentato a sorpresa ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia organizzata a Roma a Castel Sant’Angelo, mano nella mano con la figlia Ginevra. L’ex First Gentleman ha risposto alle domande di due cronisti che chiedevano notizie sul suo ritorno sul piccolo schermo: “Quando torno in tv? Sono già tornato, è che non mi vedi. Com’è lavorare dietro le quinte? Ma io non lavoro dietro le quinte”. “Siamo in due che non la vediamo”, il commento del cronista. “C’è un problema, è mio e non vostro”, la replica piccata di Giambruno. Ilfattoquotidiano.it

