Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di silenzio sui rumors, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo, Alessandro Marziali, smentendo così le voci di una relazione con Nikita Perotti. La foto sotto casa cattura un momento intimo e suscita curiosità sul suo stato sentimentale attuale.

Dopo settimane passate ad allontanare i gossip sul rapporto con il maestro di ballo Nikita Perotti, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un ragazzo di nome Alessandro Marziali. La concorrente di Ballando con le Stelle non sarebbe single. Fanpage.it

