Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa
Dopo settimane di silenzio sui rumors, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo, Alessandro Marziali, smentendo così le voci di una relazione con Nikita Perotti. La foto sotto casa cattura un momento intimo e suscita curiosità sul suo stato sentimentale attuale.
Dopo settimane passate ad allontanare i gossip sul rapporto con il maestro di ballo Nikita Perotti, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un ragazzo di nome Alessandro Marziali. La concorrente di Ballando con le Stelle non sarebbe single. Fanpage.it
NESSUNO CI PROVAVA CON ANDREA DELOGU
Allora, mi rendo conto che avrei dovuto scrivere: 'Non stiamo insieme, ci vogliamo un bene esagerato, e poi dopo tutto quello che ho scritto dove dicevo che meraviglia è Nikita, che è stata la fortuna di questo mio periodo’. ” Con queste parole Andrea Delogu h - facebook.com facebook
I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com
