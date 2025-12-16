Andrea Delogu e Nikita non stanno insieme | Lei beccata a baciare un altro Chi è
La vita privata di Andrea Delogu torna al centro dell'attenzione, svelando che la conduttrice non è più in coppia con Nikita Perotti. Recenti indiscrezioni rivelano che Andrea è stata paparazzata mentre baciava un'altra persona, smentendo così le voci sull'intesa con il maestro di ballo.
La vita privata di Andrea Delogu torna prepotentemente sotto i riflettori, con la notizia di un nuovo amore che spazza via i persistenti gossip sulla sua intesa con il maestro di ballo Nikita Perotti. Dopo la rottura con l’ex marito Luigi Bruno, la conduttrice e attuale concorrente di Ballando con le Stelle è stata spesso al centro delle cronache rosa, alimentate dalla profonda sintonia mostrata in pista con Perotti. Nonostante i numerosi tentativi di smentita, culminati in un post Instagram in cui definiva Nikita parte della sua “famiglia allargata” pur negando una relazione sentimentale, le speculazioni non si erano placate. Thesocialpost.it
Il Freestyle di Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ballando con le Stelle 29112025
Cosa ha detto Andrea Delogu su Nikita Perotti - Su Instagram Andrea Delogu torna a parlare del suo rapporto con Nikita Perotti: stanno insieme come tanti insinuano? novella2000.it
Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Ho fatto un casino”, dietrofront (con scuse) dopo Ballando con le stelle - La concorrente del dance show è tornata sui suoi passi, spiegando di aver esagerato con le parole sui social. libero.it
Allora, mi rendo conto che avrei dovuto scrivere: 'Non stiamo insieme, ci vogliamo un bene esagerato, e poi dopo tutto quello che ho scritto dove dicevo che meraviglia è Nikita, che è stata la fortuna di questo mio periodo’. ” Con queste parole Andrea Delogu h - facebook.com facebook
I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com
