Andrea Delogu e Nikita non stanno insieme | Lei beccata a baciare un altro Chi è

La vita privata di Andrea Delogu torna al centro dell'attenzione, svelando che la conduttrice non è più in coppia con Nikita Perotti. Recenti indiscrezioni rivelano che Andrea è stata paparazzata mentre baciava un'altra persona, smentendo così le voci sull'intesa con il maestro di ballo.

La vita privata di Andrea Delogu torna prepotentemente sotto i riflettori, con la notizia di un nuovo amore che spazza via i persistenti gossip sulla sua intesa con il maestro di ballo Nikita Perotti. Dopo la rottura con l’ex marito Luigi Bruno, la conduttrice e attuale concorrente di Ballando con le Stelle è stata spesso al centro delle cronache rosa, alimentate dalla profonda sintonia mostrata in pista con Perotti. Nonostante i numerosi tentativi di smentita, culminati in un post Instagram in cui definiva Nikita parte della sua “famiglia allargata” pur negando una relazione sentimentale, le speculazioni non si erano placate. Thesocialpost.it

