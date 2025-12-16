Andrea Delogu bacia un altro uomo | la foto che smentisce tutto su Nikita Perotti
Le recenti foto pubblicate da Chi il 17 dicembre 2025 mostrano Andrea Delogu in un momento intimo con un altro uomo, mettendo fine alle speculazioni sulla sua relazione con Nikita Perotti. L'immagine cattura un aspetto inedito della sua vita privata, lasciando spazio a nuove interpretazioni e chiarimenti sulla sua sfera sentimentale.
Le foto pubblicate dal magazine Chi nel numero in uscita il 17 dicembre 2025 mettono fine ai dubbi sulla relazione tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice televisiva è stata immortalata mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa sua, dopo una serata trascorsa insieme. Stando a quanto rivela Chi, la scena si è svolta davanti all’ingresso dell’abitazione della Delogu, al termine di una cena e di una passeggiata serale con Spilla, il cane della conduttrice. Il bacio tra Andrea e Alessandro ha confermato che tra i due esiste un legame che va oltre la semplice amicizia, chiarendo definitivamente la situazione sentimentale della presentatrice di Rai 2. Cinemaserietv.it
Andrea Delogu bacia Willwoosh
