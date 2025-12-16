Due figure legate al mondo del calcio vengono al centro di un'inchiesta che svela guadagni illeciti e rapporti con ambienti mafiosi. Andrea Beretta, descritto come

Andrea Beretta "estremamente pentito", Luca Lucci "di mentalità sopraffina, vero tifoso"

Milano, 16 dicembre 2025 – Guadagni illeciti per “centomila euro l’anno” per la Curva Sud milanista. Rapporti “di protezione di matrice mafiosa” per la Curva Nord interista. Come se ce ne fosse bisogno, esce una fotografia impietosa delle curve ultrà di San Siro dalle pagine con cui la gup di Milano, Rossana Mongiardo, motiva la sentenza con cui, il 17 giugno, ha inflitto pene per quasi 90 anni di carcere a carico di 16 imputati nel processo abbreviato scaturito dalle indagini dei pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra e che avevano portato al maxi blitz "doppia curva" del settembre 2024 di Polizia e Gdf. Ilgiorno.it

