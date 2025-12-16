Andava di casa in casa a consegnare cocaina | pedinato per ore e arrestato dalla polizia a Como
Un uomo di Limbiate, Milano, consegnava cocaina a domicilio in modo rapido e silenzioso, utilizzando un'auto a noleggio per spostarsi tra le città. Pedinato per ore dalla polizia, è stato infine arrestato a Como, dopo aver gestito un giro di droga tra diverse abitazioni, con le dosi già pronte per la vendita.
Andava di casa in casa, a qualsiasi ora, con un’auto a noleggio e le dosi già pronte. Un giro di consegne silenzioso, rapido, che da Limbiate (Milano) lo portava fino a Como. Ma ieri pomeriggio, a seguirlo passo dopo passo, non c’erano clienti ad aspettarlo.C’erano gli agenti della squadra mobile. Quicomo.it
