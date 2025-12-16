Ancora pioggia e temporali | prolungata l' allerta meteo
Un'ulteriore ondata di pioggia e temporali interessa la Toscana, prolungando l'allerta meteo. Una perturbazione atlantica continua a portare precipitazioni diffuse, con possibili temporali sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. La situazione richiede attenzione per le condizioni meteorologiche avverse che persistono nella regione.
Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.Per questo motivo la Sala operativa della Protezione. Pisatoday.it
Maltempo in Campania, nuova allerta meteo fino alle 18 di oggi
Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni - Allerta meteo della Protezione civile in Sicilia, Sardegna, su parte di Calabria, Tosca ... tg24.sky.it
Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata e neve in montagna - Qualche fiocco di neve potrebbe cadere solo dopo il 25 dicembre, quando avremo un abbassamento delle temperature. lanazione.it
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Pioggia, Temporali e Venti forti - facebook.com facebook
