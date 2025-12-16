Ancora pioggia e temporali | prolungata l' allerta meteo

Un'ulteriore ondata di pioggia e temporali interessa la Toscana, prolungando l'allerta meteo. Una perturbazione atlantica continua a portare precipitazioni diffuse, con possibili temporali sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. La situazione richiede attenzione per le condizioni meteorologiche avverse che persistono nella regione.

Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.Per questo motivo la Sala operativa della Protezione. Pisatoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maltempo in Campania, nuova allerta meteo fino alle 18 di oggi Video Maltempo in Campania, nuova allerta meteo fino alle 18 di oggi Video Maltempo in Campania, nuova allerta meteo fino alle 18 di oggi Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni - Allerta meteo della Protezione civile in Sicilia, Sardegna, su parte di Calabria, Tosca ... tg24.sky.it

Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata e neve in montagna - Qualche fiocco di neve potrebbe cadere solo dopo il 25 dicembre, quando avremo un abbassamento delle temperature. lanazione.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Pioggia, Temporali e Venti forti - facebook.com facebook

