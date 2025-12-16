Ancora maltempo in Toscana prorogata di 12 ore l’allerta gialla | le zone
La Toscana è nuovamente interessata da un’intensa perturbazione atlantica, che ha portato piogge diffuse e condizioni meteorologiche avverse. L’allerta gialla è stata prorogata di 12 ore, coinvolgendo le zone di Firenze e altre aree della regione. Fino alla notte, si prevedono locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale, confermando l’intensità del maltempo in corso.
Firenze, 16 dicembre 2025 – Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale. Per questo motivo la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani mattina, mercoledì 17 dicembre, l'avviso di criticità di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale. Sulle medesime aree restano validi fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16, il codice giallo per mareggiate e quello per vento. Lanazione.it
Maltempo in Toscana, esondazione a Sesto Fiorentino
