Anci Umbria la nomina del presidente Gori | Andrea Sacco guida la Consulta Scuola

Federico Gori, presidente di Anci Umbria, ha nominato Andrea Sacco alla guida della Consulta Scuola. Sacco, assessora alla scuola del Comune di Castiglione del Lago, è riconosciuta per la sua esperienza amministrativa e sensibilità, contribuendo così a rafforzare il ruolo dell'associazione regionale dei comuni italiani nel settore scolastico.

Federico Gori, presidente di Anci Umbria, l'espressione regionale dell'associazione dei comuni italiani, ha conferito la guida della Consulta Scuola ad Andrea Sacco, assessora alla scuola del Comune di Castiglione del Lago, “figura di comprovata esperienza amministrativa e profonda sensibilità. Perugiatoday.it Luca Secondi eletto presidente di Federsanità Anci Umbria Sindaco Città Castello nuovo presidente di Federsanità Anci - Nel suo mandato, di durata quinquennale, sarà affiancato da Emanuele Ciotti, direttore generale dell'Usl ... ansa.it Anci Umbria, Gori e Tramini scrivono al ministro Salvini per un incontro urgente sui trasporti - Un confronto urgente sulla situazione del trasporto ferroviario nel Centro Italia e in Umbria. msn.com

In Umbria 50 precari al CNR: Anci Umbria scrive alla ministra Bernini - facebook.com facebook