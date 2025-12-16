Anche le blatte si abbracciano nei momenti di difficoltà
Le blatte fischianti del Madagascar adottano comportamenti sorprendenti per sopravvivere alle condizioni avverse. Quando l’aria diventa troppo secca, queste insetti si raggruppano e si “abbracciano” per ridurre la perdita d’acqua, dimostrando un adattamento unico e affascinante nel regno della fauna.
