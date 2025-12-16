Anche il generale Camporini lascia ‘Limes’ | Non difende il diritto internazionale

Dopo le recenti uscite di figure come Argentieri, Gustincich e Arfaras, anche il generale Vincenzo Camporini lascia il Consiglio scientifico di Limes. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni e divergenze all’interno della rivista di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulle future linee editoriali.

(Adnkronos) – Dopo l'uscita di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras dai comitati di Limes – rivelata da Adnkronos con un'intervista ad Argentieri – anche il generale Vincenzo Camporini ha annunciato la sua uscita dal Consiglio scientifico della rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. A renderlo noto è stato lo stesso Camporini con .

