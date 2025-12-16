Anche i narcotrafficanti devono pagare le tasse sulla cocaina importata | sequestrati 18 milioni

Un'operazione di contrasto al traffico di droga ha portato al sequestro di 18 milioni di euro in cocaina, dimostrando che anche i narcotrafficanti sono soggetti alle tasse sull'importazione. Sebbene non sia chiaro se l'IVA sia stata applicata, l'evento evidenzia come il sistema fiscale possa coinvolgere anche il mondo illecito.

© Ilfattoquotidiano.it - Anche i narcotrafficanti devono pagare le tasse sulla cocaina importata: sequestrati 18 milioni Non si sa se l’Iva sia stata esposta o meno. Di sicuro però anche i narcotrafficanti devono pagare le tasse sull’importazione di cocaina dal Sudamerica. Che, per gli imputati del processo “Eureka”, ammontano a 18 milioni di euro. È quanto emerge dal sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ed eseguito stamattina dalla Guardia di finanza. Nel mirino della Procura, diretta da Giuseppe Borelli, ci sono otto soggetti coinvolti nell’inchiesta che, nel 2023, aveva portato al sequestro di 3 tonnellate di cocaina e all’arresto di 108 persone. Ilfattoquotidiano.it GDF, spacciatori evasori devo pagare Video GDF, spacciatori evasori devo pagare Video GDF, spacciatori evasori devo pagare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti. #Sicilia #Cronaca #Italpress #Regione - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.