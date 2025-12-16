Anche a Zocca dal primo gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale

Dal primo gennaio 2026, anche a Zocca entrerà in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale. Questa nuova modalità di tariffazione interesserà tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli, introducendo un metodo di pagamento più accurato e trasparente per la gestione dei servizi pubblici.

Da gennaio, in tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli sarà in vigore la tariffa corrispettiva puntuale. Nel modenese, infatti, si allarga ancora la platea delle amministrazioni che decidono di superare la Tari e passare alla Tcp, grazie alla quale la bolletta tiene conto della quantità di. Modenatoday.it

