Anche a Zocca dal primo gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale
Dal primo gennaio 2026, anche a Zocca entrerà in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale. Questa nuova modalità di tariffazione interesserà tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli, introducendo un metodo di pagamento più accurato e trasparente per la gestione dei servizi pubblici.
Da gennaio, in tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli sarà in vigore la tariffa corrispettiva puntuale. Nel modenese, infatti, si allarga ancora la platea delle amministrazioni che decidono di superare la Tari e passare alla Tcp, grazie alla quale la bolletta tiene conto della quantità di. Modenatoday.it
Il primo giorno di scuola é andato Com'é andato il vostro backtoschool backtoschool2024 scuola
“Io e due amici attaccavamo riviste porno sui muri del nostro collegio con la scritta: ‘Kazzik colpisce ancora’. Avevamo combinato un guaio”: il ricordo di Vasco Rossi - Nascerà a gennaio 2026 la Scuola di Teatro Vasco Rossi, un corso sperimentale condotto da Andrea Ferrari per over 14 ... ilfattoquotidiano.it
Grande prova della Verodol Tuscopharm Basket Cecina, che sul parquet del PalaPoggetti ha battuto la capolista del girone, la Vismederi Costone Siena. La squadra di Belletti ha avuto un primo periodo abbastanza deficitario con il tiro di Turini che fissa il - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.