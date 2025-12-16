Ance Sicilia c' è anche un agrigentino nel gruppo giovani imprenditori

Vito Lo Scrudato, rappresentante di Ance Agrigento, è stato scelto tra i giovani imprenditori di Ance Sicilia. Con delega ai rapporti territoriali e alla coesione associativa, rafforza il ruolo dei giovani nel settore edile e nel panorama imprenditoriale regionale.

Vito Lo Scrudato dell'Ance Agrigento farà parte del gruppo giovani imprenditori di Ance Sicilia. Gli è stata data la delega ai rapporti territoriali e alla coesione associativa. La nuova squadra, con il presidente Gianluca Zaccaria di Ance Ragusa, è stata formata nei giorni scorsi. E' composta. Agrigentonotizie.it

