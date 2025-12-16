Anas avvia il Piano Neve 2025-2026 | 2.800 persone e 2.200 mezzi in campo

Anas ha avviato il Piano Neve 2025-2026, un intervento completo per assicurare la sicurezza e la viabilità durante la stagione invernale. Con 2.800 operatori e 2.200 mezzi coinvolti, il piano prevede un presidio continuo H24 per affrontare efficacemente le condizioni meteo avverse lungo le arterie principali.

Al via il Piano Neve Anas 2025-2026: presidio H24, 2.800 operatori e 2.200 mezzi per garantire sicurezza e viabilità. ROMA – Anas, società del Gruppo FS, ha avviato il Piano Neve 2025-2026 per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la transitabilità della rete stradale e autostradale. Il piano, elaborato in collaborazione con le Forze dell’Ordine, prevede azioni di prevenzione e intervento immediato in caso di maltempo. Per la stagione invernale sono stati individuati: 8.000 km ad alta rischiosità neve. 7.600 km a media rischiosità. 11.900 km a bassa rischiosità. Tra le misure adottate: obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile 2026 (dal 15 ottobre in Valle d’Aosta), limitazioni al traffico in caso di condizioni avverse e 496 aree di stazionamento per mezzi pesanti nelle zone a rischio neve. Lopinionista.it

Neve dal Nord al Sud, Anas in azione per garantire la viabilità

