Amorim è deluso dal divertente pareggio del Bournemouth e dice che il Manchester United meritava di vincere

Ruben Amorim si è espresso con rammarico per il pareggio a sorpresa tra Manchester United e Bournemouth, definendolo deludente. L’allenatore ha sottolineato che i Red Devils meritavano di vincere, evidenziando il risultato come un risultato che non rispecchia le aspettative e le prestazioni delle due squadre.

2025-12-16 00:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ruben Amorim è rimasto estremamente deluso dall’emozionante pareggio per 4-4 del Manchester United contro il Bournemouth in Premier League. I Red Devils hanno condotto tre volte in una partita drammatica all’Old Trafford, in cui hanno dominato gran parte della partita con 24 tiri e nove in porta. Matheus Cunha pensava di aver segnato il gol della vittoria nel finale, ma il gol nel finale di Eli Kroupi Junior ha visto i Cherries rispondere e prendersi una parte del bottino, estendendo la serie senza vittorie casalinghe dello United a tre partite. Justcalcio.com Vuole avere quella fiducia che il Manchester United e Amorim non gli hanno mai concesso fino in fondo. " Joshua Zirkzee si ritrova al centro delle voci di mercato in vista di gennaio. Dopo la sua esperienza a Bologna, dove ha saputo mettersi in mostra e segn - facebook.com facebook