Stasera su Rai 3 va in onda l'ultima puntata di Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti. La puntata conclude la ventottesima stagione approfondendo il caso di Elisa Bravi, vittima di femminicidio da parte del marito. Si ripercorrono le indagini, l’arresto e la condanna definitiva, offrendo uno sguardo sulle dinamiche e le conseguenze di questa tragedia.

© Movieplayer.it - Amore Criminale ultima puntata stasera su Rai 3: Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Elisa Bravi

La ventottesima stagione si chiude con la tragica storia di Elisa Bravi, uccisa dal marito. Il caso ripercorre indagini, arresto e condanna definitiva. Si conclude stasera martedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai 3 la ventottesima stagione di Amore Criminale - Storie di femminicidio, il programma condotto da Veronica Pivetti, con un episodio dedicato alla tragica vicenda di Elisa Bravi, uccisa dall'ex marito nella loro abitazione in provincia di Ravenna. Fatti principali La vittima, Elisa Bravi, 31 anni, madre di due bambine, è stata uccisa nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella sua abitazione a Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Movieplayer.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amore Criminale 2025 Francesca, uccisa e fatta a pezzi

Amore Criminale ultima puntata stasera su Rai 3: Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Elisa Bravi - La ventottesima stagione si chiude con la tragica storia di Elisa Bravi, uccisa dal marito. movieplayer.it