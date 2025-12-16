Amore criminale stasera in tv | il femminicidio di Elisa Bravi
Nell’ultima puntata del 2025 di "Amore criminale", in onda oggi martedì 16 dicembre in prima serata su Rai 3, Veronica Pivetti presenta al pubblico la storia di Elisa Bravi, capace di interrogare le coscienze e smontare un po' per volta l’illusione che la violenza possa nascere all’improvviso. Un. Today.it
Amore criminale, stasera in tv la nuova puntata il femminicidio di Martina Scialdone
Amore criminale, stasera in tv: la storia di Aurelia Laurenti - Un'altra storia che mette al centro la violenza contro le donne, tema che "Amore criminale" affronta da anni con rispetto, rigore e sensibilità. today.it
Amore criminale, stasera in tv la nuova puntata: l'omicidio di Ilenia Fabbri - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, Veronica Pivetti presenta il caso di un femminicidio datato 2021 ... today.it
Amore Criminale è disponibile su RaiPlay Aurelia sognava la favola e il principe azzurro. Ha sacrificato se stessa per far funzionare la relazione ma era totalmente sottomessa a un uomo che poi l’ha uccisa - facebook.com facebook