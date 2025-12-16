© Tpi.it - Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2025 su Rai 3

Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 16 dicembre 2025. Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 16 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20. Anticipazioni puntata oggi, 16 dicembre. Con la storia del femminicidio di Elisa Bravi, uccisa dall’ex marito nella loro abitazione mentre le due figlie piccole erano in casa, si chiude la stagione di “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda questa sera, martedì 16 dicembre alle 21. Tpi.it

AMORE CRIMINALE - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025 SU RAI TRE

Amore criminale, anticipazioni ultima puntata: il femminicidio di Elisa Bravi - Stasera su Rai 3 si chiude la stagione di Amore criminale con un caso che parla di responsabilità e memoria ma anche di segnali che dovrebbero essere intuiti e interpretati per evitare altre tragedie: ... msn.com