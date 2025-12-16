Amato processo d’appello Coppi | Altro che certezze Qui mancano le prove

Il processo d’appello per Amato si avvicina alla conclusione, con l’udienza di ieri dedicata alle repliche e controrepliche. Dopo mesi di dibattimento, le parti attendono ora la sentenza, prevista per il 9 gennaio. Coppi ha contestato le certezze e le prove presentate, evidenziando le incertezze nel caso.

© Ilrestodelcarlino.it - Amato, processo d’appello. Coppi: "Altro che certezze. Qui mancano le prove" Processo Amato, si va verso l’ultimo atto. Dopo l’udienza di ieri dedicata alle repliche e controrepliche (Procura generale, parti civili e difensori dell’imputato) c’è attesa ora per la sentenza d’appello, fissata al 9 gennaio. L’oculista, ex medico della Virtus, a processo per l’ omicidio di moglie e suocera ha già annunciato, tramite i difensori Valerio Spigarelli e Franco Coppi, che nella prossima udienza - prima che i giudici della Corte d’assise (presieduta da Domenico Stigliano) si ritirino in Camera di consiglio - renderà delle dichiarazioni spontanee, gridando di nuovo la sua innocenza. Ilrestodelcarlino.it Amato, processo d’appello. Coppi: "Altro che certezze. Qui mancano le prove" - Le parti civili: "Si rispettino le vittime, un’infamia le insinuazioni su Isabella". ilrestodelcarlino.it

Amato, processo d’appello. Chiesta l’assoluzione: "Nessuna prova dei delitti" - Bologna, 30 novembre 2025 – Chiesta l’assoluzione per Giampaolo Amato: gli avvocati difensori dell’ex medico, Franco Coppi (già legale di imputati eccellenti come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi) ... ilrestodelcarlino.it

Arnaldo Lomuti. . Marwan Barghouti (66 anni), il più moto e amato leader palestinese, detenuto da 23 anni in condizioni inumane e ora a rischio di essere giustiziato da Israele, è stato condannato con un processo che l’Unione Inter-Parlamentare ha dichiarato - facebook.com facebook