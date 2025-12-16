Alvin è un cane buono e merita una possibilità

Alvin è un cane di tre anni, di taglia media e dal peso inferiore a 25 kg. È un animale dolce e socievole, che si sente a suo agio tra le persone e non rappresenta alcuna minaccia. La sua natura affettuosa e pacifica lo rende un compagno ideale per chi cerca un amico fedele e affettuoso.

Alvin ha solamente tre anni, è una taglia media e pesa meno di 25 kg. Non spaventa nessuno, anzi sta proprio bene tra le gambe delle persone. È molto buono, cerca il contatto: avvicina piano, guarda negli occhi come fanno i cani che una casa l'hanno avuta. O almeno l'hanno conosciuta per un po'.

