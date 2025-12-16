Da settimane circolano voci di una crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello, alimentate da segnali sui social e indiscrezioni di una possibile separazione. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che i due siano vicini al divorzio, alimentando l’attenzione dei media e dei fan sulla loro situazione personale.

© Tpi.it - Alvaro Morata e Alice Campello divorziano? I rumors: “Lui vuole separarsi, lei non mostra più i figli sui social”

Da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una nuova crisi che avrebbe colpito Alvaro Morata e Alice Campello: questa volta, però, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due a un passo dal divorzio. A lanciare l’ultima bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui suoi social, ha riportato alcune voci riguardanti la coppia. “Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita. Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”. A decidere di interrompere la relazione sarebbe stato l’ex calciatore di Juventus e Milan, ora attualmente al Como: “Morata vuole separarsi, sono già per vie legali”. Tpi.it

Alice Campello e la crisi con Álvaro Morata ????? #Verissimo

