Altopiano del Laceno riapre il posto fisso dei Carabinieri

16 dic 2025

Con l'inizio della stagione invernale, l’Altopiano del Laceno vede la riattivazione del Posto Fisso dei Carabinieri. Il servizio, rafforzato da personale specializzato e mezzi adeguati, garantirà sicurezza e assistenza nelle attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna, assicurando un presidio costante nel territorio.

