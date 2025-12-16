Altopiano del Laceno riapre il posto fisso dei Carabinieri

Con l'inizio della stagione invernale, l’Altopiano del Laceno vede la riattivazione del Posto Fisso dei Carabinieri. Il servizio, rafforzato da personale specializzato e mezzi adeguati, garantirà sicurezza e assistenza nelle attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna, assicurando un presidio costante nel territorio.

Con l'avvio della stagione invernale, è stato riattivato il Posto Fisso Carabinieri sull'Altopiano del Laceno, con l'impiego di personale specializzato che avrà a disposizione idonei mezzi per attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna. L'apertura della struttura a carattere stagionale è.

