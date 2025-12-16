Altolà di Mattarella a Mosca | Non può disegnare i confini con la forza

Il presidente Sergio Mattarella ha ribadito il netto rifiuto all'uso della forza per definire i confini, sottolineando la necessità di rispettare i principi del diritto internazionale. Nel contesto delle recenti tensioni globali, il suo intervento evidenzia l'importanza di contrastare le campagne di disinformazione che mirano a minare la stabilità democratica.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA "Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici. Cercano di affermarsi inediti e opachi centri di potere". È un accorato e ampio appello quello con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato alla Farnesina la XVIII Conferenza degli ambasciatori d’Italia nel mondo. Un intervento in cui guerra, disinformazione e minacce all’Europa hanno fatto da filo conduttore. Il Capo dello Stato non ha nascosto la sua preoccupazione per una situazione internazionale "imprevedibile, che provoca disorientamento" e che rischia di mettere in crisi "l’ordine geopolitico che avevamo contribuito a costruire". Quotidiano.net