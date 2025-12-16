Alto Calore sì agli aumenti ma l’acqua continua a mancare

L'annuncio degli aumenti delle tariffe idriche in Irpinia ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori, mentre la carenza d'acqua persiste. La decisione, arrivata in prossimità delle campagne elettorali, alimenta tensioni e discussioni sul futuro del servizio idrico nella regione.

© Anteprima24.it - Alto Calore, sì agli aumenti ma l'acqua continua a mancare Tempo di lettura: 2 minuti Mentre In Irpinia arrivano nuove conferme sugli aumenti delle tariffe idriche congelati giusto in tempo di campagna elettorale, la decisione sta già suscitando nuove polemiche tra cittadini e amministratori locali. Il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha scritto una missiva al nuovo governatore campano Roberto Fico, l'amministratore unicio di Alto Calore, De Felice, domani farà il punto della situazione con la stampa, ma intanto la situazione è più nera che mai. L'incremento dei costi, approvato dall'ente gestore, viene motivato come necessario per garantire la manutenzione delle reti e il miglioramento del servizio.

