aloha dischi porta a roma una serata speciale al wishlist club

Aloha Dischi presenta una serata speciale al Wishlist Club di Roma il 9 gennaio, alle ore 21:00. Un evento che unisce musica e arte, con performance di Poesie Porne, Magico Toto, Kormorano, Lucchesi e Lepre, offrendo un momento di condivisione e creatività nel cuore della città.

Venerdì 9 gennaio, ore 21:00 – Wishlist Club, Roma Poesie Porne e Magico Toto Kormorano Lucchesi Lepre Ingresso alla porta: 10€ Venerdì 9 gennaio Aloha Dischi, in collaborazione con il Wishlist Club, porta a Roma una serata dal forte valore artistico e umano, che riunisce sullo stesso palco Poesie Porne e Magico Toto, Kormorano, Lucchesi e Lepre. Un appuntamento che attraversa cantautorato, sperimentazione, poesia e radici popolari, pensato per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche racconto e visione. Kormorano presenta “NOVE e 15”. Cuore della serata sarà il live di Kormorano, che presenterà “NOVE e 15”, il suo disco d’esordio, pubblicato il 17 ottobre 2025. Spettacolo.periodicodaily.com

Stasera Konzert BJLFP a Largo, prevendite aperte fino alle 20 e dopo Biglietti disponibili alla porta aka door. ;) Bobby Joe Long's Friendship Party - Live @ Largo Venue - 05/12/2025 Largo venue Xceed 148 Booking Aloha Dischi All You Can Hate Apertura - facebook.com facebook