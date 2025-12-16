Almanacco | Martedì 16 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre segna il 350º giorno del calendario gregoriano, con 15 giorni rimasti alla fine dell'anno. Questa data è ricca di eventi storici, compleanni di personaggi importanti, santi e proverbi popolari, offrendo uno sguardo interessante sulle ricorrenze e le tradizioni associate a questa giornata.

Immagine generica

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano (il 351º giorno negli anni bisestili). Mancano 15 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna della Madia.Aforisma di DicembreI cieli grigi e le luci di dicembre sono la mia idea di gioia segreta.(Adam Gopnik)ISCRIVITI AL CANALE. Pisatoday.it

almanacco marted236 16 dicembre16 dicembre 2025 | Almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. arezzonotizie.it

Almanacco | Martedì 16 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano (il 351º giorno negli anni bisestili). pisatoday.it