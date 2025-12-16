Almanacco del 16-12-2025

L'8 dicembre ricorre un giorno ricco di eventi storici e ricorrenze, tra cui la memoria di San Francesco Saverio e il primo trapianto di cuore nel 1967. Celebriamo anche personalità nate in questa data e ricorrenze internazionali, offrendo uno sguardo sugli avvenimenti che hanno segnato il passato e il presente.

© Romadailynews.it - Almanacco del 16-12-2025 almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote Gesù missionario patrono dell' Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto ieri le regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense di Rihanna Noi andiamo a fare gli auguri ai nonni vivi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di cavalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico da un impianto della Junior carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms tu conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una Punto di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. Romadailynews.it 16/12/2025 La Torre… #simbologia #numerologia #lifecoach 16 dicembre 2025 | Almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. arezzonotizie.it

Almanacco del 12 Dicembre: arriva il primo segnale telegrafico. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Almanacco del 12 dicembre: dall'impresa di Marconi alla Strage di Piazza Fontana. infocilento.it

https://www.corrieresalentino.it/2025/12/lalmanacco-di-oggi-15-dicembre/ - facebook.com facebook