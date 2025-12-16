All’ombra dell’ultimo sole | il museo del Saxofono di Maccarese omaggia Fabrizio De Andrè

Il 21 dicembre 2025, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospiterà un concerto omaggio a Fabrizio De André, in occasione del trentacinquesimo anniversario di

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre 2025, alle  ore 18:00, presso il  Museo del Saxofono  di  Fiumicino, la musica torna ad accendersi con  Allombra dellultimo sole,   un concerto omaggio a Fabrizio De André, a trentacinque anni dalla pubblicazione di  Nuvole, uno dei suoi album più iconici e stratificati. A interpretare questo tributo sarà la  Antonio Urso Band, formazione guidata da  Antonio Urso, alla chitarra e voce, e  Andrea Fasano  al pianoforte, tastiere e fisarmonica. Ospite speciale della serata sarà  Attilio Berni, ai saxofoni, per aggiungere una connotazione jazzistica e originale a un repertorio già di per sé ricco di suggestioni e significati. Cdn.ilfaroonline.it

