All’ombra dell’ultimo sole | il museo del Saxofono di Maccarese omaggia Fabrizio De Andrè

Il 21 dicembre 2025, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospiterà un concerto omaggio a Fabrizio De André, in occasione del trentacinquesimo anniversario di

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso il Museo del Saxofono di Fiumicino, la musica torna ad accendersi con All’ombra dell’ultimo sole, un concerto omaggio a Fabrizio De André, a trentacinque anni dalla pubblicazione di Nuvole, uno dei suoi album più iconici e stratificati. A interpretare questo tributo sarà la Antonio Urso Band, formazione guidata da Antonio Urso, alla chitarra e voce, e Andrea Fasano al pianoforte, tastiere e fisarmonica. Ospite speciale della serata sarà Attilio Berni, ai saxofoni, per aggiungere una connotazione jazzistica e originale a un repertorio già di per sé ricco di suggestioni e significati. Cdn.ilfaroonline.it

