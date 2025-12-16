All’Heritage Hub la collezione Bertone

All’Heritage Hub di Torino, a partire dal prossimo anno, sarà esposta la collezione Bertone, uno dei tesori più rappresentativi della storia della carrozzeria torinese. L’annuncio è stato fatto durante il Salone Auto Torino 2026, in un accordo tra Stellantis e Asi, segnando un importante ritorno per il patrimonio motoristico italiano.

Le vetture della storia della carrozzeria torinese a partire dal prossimo anno saranno esposte a Torino grazie ad un accordo tra Stellantis e Asi Durante la presentazione ufficiale di Salone Auto Torino 2026 è stata annunciata una notizia di grande rilievo per il patrimonio motoristico italiano: il ritorno a Torino della Collezione ASI Bertone.

Stellantis Heritage Hub sarà la nuova casa della Collezione Asi Bertone - Grazie a un accordo tra l'Automotoclub Storico Italiano e Stellantis Heritage, nei primi mesi del 2026 la raccolta di esemplari tra modelli, prototipi e ... ansa.it

