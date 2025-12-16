All’ex Meucci si parla di rischio idrogeologico

Si parla di rischio idrogeologico giovedì a Vernio, dove la lista civica Rilanciamo Vernio ha organizzato un convegno per sviluppare l'argomento con tecnici e politici dal titolo "Rischio idrogeologico dell'Alta Valbisenzio". L'incontro, alle 16.15 nella sala superiore dell'ex Meucci, prevede gli interventi di Marco Ciani, consigliere comunale di Rilanciamo Vernio, l'onorevole Erica Mazzetti, membro della Commissione d'inchiesta rischio idrogeologico e sismico, Alessandro Tomasi, consigliere regionale, Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Gaia Checcucci, segretario Autorità di Bacino Appennino Settentrionale, Franco Claudio, dell' Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Davide Pozzi, dottore agronomo forestale.