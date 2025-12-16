All' esterno dell' hotel di Cesenatico una casina speciale fatta dai ragazzi di Enaip per lo scambio dei libri

Un progetto innovativo prende vita sulla spiaggia di Cesenatico, unendo sostenibilità ambientale, inclusione sociale e promozione culturale. All'esterno di un hotel, una casina speciale, realizzata dai ragazzi di Enaip, diventa uno spazio per lo scambio di libri, stimolando la condivisione e l'educazione in un contesto naturale e accogliente.

Un nuovo progetto che unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e promozione culturale nasce sulla spiaggia di Cesenatico. L’hotel eco-friendly Villa Rosa in Viale dei Mille 32 a Cesenatico ha commissionato al centro socio occupazionale Enaip di Savignano la realizzazione di una casina. Cesenatoday.it

