Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo
L'allerta meteo gialla annunciata dalla Protezione Civile regionale riguarda Napoli, con previsioni di fenomeni meteorologici avversi a partire dalle 18. La città si prepara alle eventuali conseguenze del maltempo, con chiusure e misure di sicurezza previste per tutelare cittadini e servizi. Ecco le principali disposizioni in atto.
A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore “giallo” emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle 18.00 di martedì 16 dicembre alle 12.00 di mercoledì 17 dicembre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata. Napolitoday.it
Allerta Meteo Napoli disagi in tutta la città
Allerta meteo a Napoli tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, c’è la decisione sulle scuole - A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 18:00 di oggi, martedì 16 dicembre, fino alle ore 12. internapoli.it
Maltempo, in arrivo temporali e raffiche di vento: scatta l'allerta meteo - La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campa ... napolitoday.it
ALLERTA #METEO #PIEMONTE: ANCORA TEMPO PERTURBATO E #NEVE, FORTE PERICOLO DI VALANGHE NEL CUNEESE - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.