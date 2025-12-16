Allerta meteo | il volontariato Verde Pubblico monitora le strade di Salerno

In risposta all’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile Regionale, il volontariato Verde Pubblico di Salerno ha attivato una squadra di monitoraggio sul territorio. L’obiettivo è garantire la sicurezza delle strade e prevenire eventuali rischi durante la persistenza delle condizioni meteorologiche avverse, con interventi di sorveglianza e supporto continuo.

Dopo l'allerta meteo di livello giallo diramata dalla Protezione Civile Regionale - dalle ore 18 di oggi alle ore 12 di domani - l'associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ha attivato una sua squadra come presidio costante sul territorio, intensificando le attività di prevenzione con.

