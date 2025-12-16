Allerta Meteo gialla dalle 18 di oggi 16 dicembre in Campania | temporali grandine e fulmini

Un’allerta meteo gialla è stata emessa in Campania dalle ore 18 di oggi, 16 dicembre, fino alle 12 di domani. Previsti temporali, grandine, raffiche di vento e possibili tempeste di fulmini, che potrebbero causare disagi e situazioni di pericolo nella regione.

Allerta meteo gialla in Campania per temporali, grandine e raffiche di vento. Possibili anche tempeste di fulmini: l'allerta dalle 18 di oggi 16 dicembre alle 12 di domani. Fanpage.it ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 18 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allerta Meteo gialla dalle 18 di oggi in Campania: temporali, grandine e fulmini - La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di o ... fanpage.it

Allerta meteo in Campania fino alle 12 di domani: previsti grandine e temporali - In una nota la Protezione civile della Regione Campania spiega che «alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con ... ilmattino.it

Scatta l'allerta meteo. Tutti i dettagli - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, TORNA IL #MALTEMPO ED E' SUBITO ALLARME ALLUVIONI: DOMANI GIORNATA TERRIBILE SU MEZZA ITALIA | MAPPE e DETTAGLI x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.