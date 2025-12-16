All’Eremo sul Lago Maggiore un laboratorio per ghirlande natalizie naturali

Nell’incantevole cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore, si svolge un laboratorio dedicato alla creazione di ghirlande natalizie naturali. Tra le pietre sospese e il silenzio del luogo, i partecipanti possono immergersi in un’esperienza creativa e suggestiva, dando vita a decorazioni festive fatte a mano in un contesto di pace e natura.

Venerdì 19 dicembre sono in programma due laboratori guidati dall'artista Maura Milani per creare una ghirlanda natalizia usando elementi naturali raccolti e scelti sul posto.