Durante l'allenamento dell'Inter, Calhanoglu e Darmian sono stati ancora a parte, sollevando dubbi sulla loro disponibilità per la Supercoppa Italiana. Da Appiano Gentile emergono aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori, offrendo un primo quadro sulla loro possibile partecipazione alla finale.

© Internews24.com - Allenamento Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte! Cosa filtra sulla loro presenza in Supercoppa Italiana

Inter News 24 : il punto da Appiano Gentile. Il conto alla rovescia è terminato e la macchina organizzativa dei nerazzurri è pronta a mettersi in moto verso l’Oriente. Nella giornata di domani, la squadra lascerà Milano per imbarcarsi sul volo diretto a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, teatro della prossima Supercoppa Italiana. L’obiettivo è chiaro: confermarsi re di coppe nella prestigiosa semifinale in programma venerdì, dove la Beneamata incrocerà i guantoni con il Bologna. La formazione rossoblù, guidata dal tecnico Vincenzo Italiano, rappresenta un ostacolo insidioso e la preparazione ad Appiano Gentile, ripresa immediatamente dopo la preziosa vittoria in campionato contro il Genoa, è stata curata nei minimi dettagli. Internews24.com

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Time to celebrate IMInter Shorts

Video Time to celebrate IMInter Shorts Video Time to celebrate IMInter Shorts

Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi - L'Inter nella giornata di oggi è tornata a lavorare sul campo di allenamento in vista della Supercoppa Italiana 2025, che vedrà i nerazzurri. tuttomercatoweb.com