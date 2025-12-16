Allenamento Inter Calhanoglu e Darmian ancora a parte! Cosa filtra sulla loro presenza in Supercoppa Italiana
Durante l'allenamento dell'Inter, Calhanoglu e Darmian sono stati ancora a parte, sollevando dubbi sulla loro disponibilità per la Supercoppa Italiana. Da Appiano Gentile emergono aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori, offrendo un primo quadro sulla loro possibile partecipazione alla finale.
Inter News 24 : il punto da Appiano Gentile. Il conto alla rovescia è terminato e la macchina organizzativa dei nerazzurri è pronta a mettersi in moto verso l’Oriente. Nella giornata di domani, la squadra lascerà Milano per imbarcarsi sul volo diretto a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, teatro della prossima Supercoppa Italiana. L’obiettivo è chiaro: confermarsi re di coppe nella prestigiosa semifinale in programma venerdì, dove la Beneamata incrocerà i guantoni con il Bologna. La formazione rossoblù, guidata dal tecnico Vincenzo Italiano, rappresenta un ostacolo insidioso e la preparazione ad Appiano Gentile, ripresa immediatamente dopo la preziosa vittoria in campionato contro il Genoa, è stata curata nei minimi dettagli. Internews24.com
Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi - L'Inter nella giornata di oggi è tornata a lavorare sul campo di allenamento in vista della Supercoppa Italiana 2025, che vedrà i nerazzurri. tuttomercatoweb.com
Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte: non verranno corsi rischi - Le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Darmian in vista della Supercoppa Italiana: non verranno corsi rischi ... gianlucadimarzio.com
