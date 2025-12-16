Allegri vuole una reazione Super dal Milan

Il Milan affronta un momento di tensione e incertezza, con risultati altalenanti nelle ultime sfide di campionato. Dopo alcune battute d’arresto, l’allenatore Allegri chiede una reazione forte e convincente, cercando di risollevare le sorti della squadra e ristabilire fiducia e compattezza nel gruppo.

Ci sono lunedì peggiori di altri. Anche per il Milan. Capace di sculacciare a più riprese l'aristocrazia del calcio nostrano, ma non il ceto medio: 1-2 al tramonto dell'estate con la Cremonese, 2-2 contro il Pisa, 2-2 (dopo il doppio vantaggio) a Parma, 2-2 pure col Sassuolo. Tre volte su quattro in casa, le neopromosse come avversarie. I rossoneri pagano le amnesie di una difesa incerta e che in certe partite "non avverte la percezione del pericolo" (Allegri dixit), ma anche un reparto avanzato insipido e una domenica opaca della mediana, dove lo stanco Modric è calato alla distanza (mentre Jashari scalpita per avere più spazio). Allegri vuole una reazione Super dal Milan - Il Diavolo fatica contro le neopromosse, Max striglia la squadra negli spogliatoi.

Allegri wants a great reaction from Milan - The Devils struggle against the newly promoted teams, Max scolds the team in the locker room. sport.quotidiano.net

