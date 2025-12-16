Allarme degli industriali tedeschi | La crisi peggiore dal 1949 Modello al capolinea

Gli industriali tedeschi lanciano un allarme sulla grave crisi economica, definendola la più devastante dal 1949. Il presidente della Confindustria tedesca, Leibinger, avverte che il modello industriale del paese è al capolinea e che si rischia una deindustrializzazione irreversibile. Una situazione critica che mette a rischio il tessuto produttivo della Germania.

Il presidente della Confindustria tedesca Leibinger: «Il Paese rischia deindustrializzazione irreversibile. La Cina ha copiato il nostro modello». Crescita zero e 3 milioni di disoccupati. Xml2.corriere.it

