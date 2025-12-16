All' Aoup si chiude l' ultima sessione della simulazione per la gestione del paziente politraumatizzato

Si è conclusa all'Aoup l'ultima sessione annuale di simulazione in situ dedicata alla gestione del paziente polittraumatizzato, presso il Trauma Center. L'evento ha rappresentato un'importante opportunità di formazione e aggiornamento per il personale sanitario coinvolto nella gestione delle emergenze traumatiche.

