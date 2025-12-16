All’Antico Vinaio 3mila euro sotto l’albero per i dipendenti e un viaggio a Miami per la nuova apertura

All’Antico Vinaio celebra i suoi 50 store nel mondo con un gesto speciale: 3.000 euro di bonus natalizio per i dipendenti e un viaggio a Miami per la nuova apertura. Un modo per ringraziare il team e condividere il successo raggiunto, rafforzando il legame tra l’azienda e chi contribuisce ogni giorno alla sua crescita.

