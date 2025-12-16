All’acquario arriva il Mediterraneo profondo | una nuova vasca per raccontare e proteggere gli abissi
Dal 16 dicembre, l’Acquario di Genova presenta una nuova vasca dedicata al Mediterraneo profondo, nell’ambito del progetto europeo Redress. Questa iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità degli ambienti marini più remoti e poco esplorati, promuovendo la conservazione degli ecosistemi marini profondi e spesso invisibili.
Dal 16 dicembre l’Acquario di Genova dedica una nuova vasca al Mediterraneo profondo, nell’ambito del progetto europeo Redress, con l’obiettivo di raccontare e sostenere la conservazione degli ambienti marini più profondi e meno conosciuti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’università. Genovatoday.it
