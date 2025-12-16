Alla Mole oggi si alza il sipario cul ClassicAncona Festival
Alla Mole Vanvitelliana prende il via questa sera alle 21 la prima edizione del
Debutta questa sera (ore 21) alla Mole Vanvitelliana la prima edizione del ‘ ClassicAncona Festival ’, un nuovo appuntamento dedicato alla musica classica, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. I primi ad esibirsi saranno Davide Alogna (violino), protagonista di una carriera internazionale che lo ha portato alla Carnegie Hall, alla Scala e alla Philharmonie di Berlino, e Giuseppe Gullotta, pianista finalista al Premio Busoni, attivo nelle principali sale europee e americane. Si tratta del primo di tre concerti facenti parte della ‘ Serie Prestige ’, che rappresentano il cuore della manifestazione. Ilrestodelcarlino.it
