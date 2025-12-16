Alla Mole oggi si alza il sipario cul ClassicAncona Festival

Debutta questa sera (ore 21) alla Mole Vanvitelliana la prima edizione del ‘ ClassicAncona Festival ’, un nuovo appuntamento dedicato alla musica classica, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. I primi ad esibirsi saranno Davide Alogna (violino), protagonista di una carriera internazionale che lo ha portato alla Carnegie Hall, alla Scala e alla Philharmonie di Berlino, e Giuseppe Gullotta, pianista finalista al Premio Busoni, attivo nelle principali sale europee e americane. Si tratta del primo di tre concerti facenti parte della ‘ Serie Prestige ’, che rappresentano il cuore della manifestazione. Ilrestodelcarlino.it

