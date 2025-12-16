Alla casa-famiglia San Paolino la tradizione del panettone gigante

Il 16 dicembre 2025, alla casa-famiglia San Paolino di Firenze, si è svolta una donazione speciale: un panettone gigante, accompagnato da altri prodotti di panetterie e pasticcerie locali. Un gesto di solidarietà che valorizza la tradizione natalizia e il senso di comunità, offrendo agli ospiti un momento di festa e condivisione durante le festività.

© Lanazione.it - Alla casa-famiglia San Paolino la tradizione del panettone gigante Firenze, 16 dicembre 2025 - Donato un panettone gigante (insieme a altri prodotti dati da panetterie e pasticcerie della zona) agli ospiti della casa-famiglia San Paolino, struttura di proprietà comunale e gestita da Fondazione Caritas. Questa tradizione, ricorda Palazzo Vecchio, si rinnova da 21 anni. Tra i presenti la sindaca Sara Funaro, l'assessore al welfare Nicola Paulesu, il direttore della Caritas Marzio Mori, il presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Marco Seracini. "È la 21esima edizione di un'iniziativa di solidarietà ormai diventata una tradizione per le festività natalizie – afferma Funaro – San Paolino è una struttura importante, punto di riferimento della rete cittadina di accoglienza e solidarietà. Lanazione.it 2019-12-20 FIRENZE - SOLIDARIETA' ALLA CASA FAMIGLIA SAN PAOLINO Video 2019-12-20 FIRENZE - SOLIDARIETA' ALLA CASA FAMIGLIA SAN PAOLINO Video 2019-12-20 FIRENZE - SOLIDARIETA' ALLA CASA FAMIGLIA SAN PAOLINO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alla casa-famiglia San Paolino la tradizione del panettone gigante - Donato un panettone gigante (insieme a altri prodotti dati da panetterie e pasticcerie della zona) agli ospiti della casa- lanazione.it

