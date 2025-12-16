Alla 26° Maratona di Pisa arriva la Nazionale italiana di ultradistanze
La 26ª Maratona di Pisa si svolge il 16 dicembre 2025, portando ancora una volta nel cuore della città un evento che unisce sport e tradizione natalizia. La manifestazione richiama appassionati da tutta Italia e oltre, offrendo un'occasione di festa e di sfida lungo le suggestive vie di Pisa.
Pisa, 16 dicembre 2025 – Nel capoluogo toscano si rinnova il tradizionale avvento del Natale scandito dal ritmo della corsa con la Maratona di Pisa. Fervono i preparativi per l’ultima 42 km italiana dell’anno, organizzata grazie alla nuova collaborazione tra le società sportive 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa con il patrocinio di Regione Toscana: domenica 21 dicembre sono attesi oltre 4mila partecipanti, di cui parte impegnati nella Mezza Maratona, nota come La Pisanina, e nella Christmas Run, la 6,5 km per amatori, famiglie e camminatori. Nel solstizio d’inverno non mancheranno top runner in gara: la manifestazione è stata scelta come test event dalla Fidal per la Nazionale di ultradistanze, in vista delle competizioni internazionali 2026. Lanazione.it
