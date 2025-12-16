Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati di nuovo? Lui vuole separarsi l’indiscrezione

Da oltre un mese, Alice Campello e Alvaro Morata non condividono foto sui social, alimentando voci di una possibile crisi. Le indiscrezioni su una possibile separazione tra i due si fanno sempre più insistenti, lasciando i fan in attesa di conferme o smentite sulla loro relazione.

Nessuna foto insieme sui social da più di un mese, le indiscrezioni che corrono e si fanno sempre più insistenti. Alice Campello, influencer, e Alvaro Morata, calciatore del Como, sarebbero in crisi. Ancora una volta. I due, che avevano già superato un momento difficile e dopo mesi lontani si. Today.it

